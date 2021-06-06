Ведуча Ольга Фреймут вразила одкровенням, звернувшись до українок

39-річна зірка на сьогодні щаслива в шлюбі з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотком, з яким виховує двох спільних дітей Євдокію і Валерія, а також старшу дочку від першого шлюбу Злату. Ведуча частенько хвалиться сімейною ідилією в соцмережі, але так було не завжди. Фреймут чесно розповіла про, напевно, найважчий час у своєму житті, коли залишилася одна з маленькою дитиною на руках та ще й без грошей. Про це Ольга з жахом згадувала в інтерв'ю ТСН.

За словами Фреймут, дуже важливо, коли "друга половинка" допомагає з дітьми. У неї було "різне материнство", і не завжди безтурботне, як зараз. Дев'ять років Ольга сама виховувала Злату.

"Це було інше материнство, ти одна з дитиною. Дитина хворіє - це на твоїй відповідальності. Немає можливості заплатити за садок (бо ми жили дуже бідно), в який ти хочеш, - це твоя відповідальність", - поділилася Ольга.

Вона також згадала, коли Златі було 4 роки, дівчинка захворіла на запалення легенів.

"Я вночі беру її на руки, у мене не було грошей на таксі, і це страшне відчуття", - поділилася Ольга, давши українкам рада "виходити заміж свідомо і народжувати від того, кого любиш".

Раніше ми розповідали, Фреймут похвалилася сімейним фото з особистого архіву. Кадр був зроблений кілька років тому, так як її молодша дочка Євдокія, народжена в 2017-му, постала ще зовсім крихітною. Незважаючи на те, що знімок робили в студії, він вийшов "живим", з непідробними емоціями.

"Олечка, Ваші дітки немов витвір мистецтва .❤️ Всі! 🙏"; "Які у вас гарні дітки 😍"; "Скільки у вас дітей?) Коли ви встигли?)"; "Валерій такий красунчик 😍", - коментували користувачі.

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "панночка сама впорається".

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».