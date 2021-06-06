Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, знялася в новій фотосесії в стильних літніх нарядах

У своїх інтерв'ю 40-річна знаменитість зазвичай стверджує, що не сидить на жорстких дієтах, так як боїться зіпсувати не тільки фігуру, але і здоров'я. Супермодель підкреслює, що їй вдалося привести себе в порядок завдяки однотонному режиму і постійним тренуванням.

На фото з нової фотосесії зірки добре видно, що Алессандрі є що показати, а також здивувати. У сукні кольору морської хвилі з акуратними вирізами зірка не тільки хвалилася тоненькою талією, але і знову акцентувала увагу на тонких ногах без целюліту і в'ялості.

Домогтися гарної форми Амбросіо допомагають також і тренера, з якими вона займається в залі і не приховує цього. Зірці підбирають потрібний комплекс вправ, визначаючи поступово оптимальний рівень навантажень, в яких вона потребує. Завдяки цьому на таких зйомках, як цього разу, Амбросіо немає рівних.

У себе в профілі модель також виклала серію кадрів, тому отримала масу позитивних відгуків від фанатів.

З тих пір Алессандра стежить за собою і надітий собі поблажок. Як видно на нових кадрах для чергової фотосесії з колекцією нового одягу, виглядає знаменитість чудово. Особливо заворожує образ русалочки і кокетки в синьому бікіні.

"Літня романтика; так приголомшливо; бездоганність в простоті; Вауууу приголомшливий образ русалочки; чудово; створена для літа; чудово; приголомшливо; мрії-мрії, бути такою ж крутий; тут одна пишність Діви!!; королева любові; цукрова жінка; ти чудова", - пишуть під фото.

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