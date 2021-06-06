Відома українська ведуча і дружина Дмитра Комаров зі "Світ навиворіт" Олександра Кучеренко нагадала про своє професійне свято

Популярна телеведуча не тільки талановита журналістка, а й володарка титулу "Міс Україна 2016", пише Politeka.net. Красуня може похвалитися ідеальною фігурою, а будь-який наряд на ній виглядає просто чудово.

У новому пості красуня нагадала про професійне свято Дні журналіста. Запис красуня підкріпила знімком, на якому позувала в синьому обтягуючому платті, що підкреслило її струнку талію і красиві стегна.

У пості дружина Комарова розповіла, що щаслива відзначати своє професійне свято.

"За кожним репортажем, сюжетом, програмою, статтею, рубрикою стоїть праця величезної кількості людей, які покладають багато свого часу, наполегливості, рішучості, розуму.

Тому зі святом нашого життя, колеги! Нехай наша робота ніколи не стає рутиною, буде завжди оціненою і потрібною. Високих рейтингів і творчих злетів! ", - написала Кучеренко.

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За 40 хвилин публікація зібрала понад 1500 лайків і багато коментарів.

"Зі святом вас!!! Успіхів у всіх починаннях🔥 🔥 🔥", "приємно дивитися на натуральну красу, без ботокса"," зі святом! Спасибі вам за вашу працю! Робите наш світ цікавішим і яскравішим❤️", "Красуня і розумничка", "Олександра, зі святом! Але правильно День журналіста, а не журналістики", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Комаров з "Світ навиворіт" з молодою дружиною показали почуття, затьмаривши Потапа і Настю.

А ще Politeka писала, що Комаров з "Світ навиворіт" з молодою дружиною показали почуття, затьмаривши Потапа і Настю.

Також Politeka повідомляла, що Комаров з "Світ навиворіт" показав небезпечні розваги в Карпатах.