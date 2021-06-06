Відома українська ведуча і дружина Дмитра Комаров зі "Світ навиворіт" Олександра Кучеренко нагадала про своє професійне свято

Популярна телеведуча не тільки талановита журналістка, а й володарка титулу "Міс Україна 2016", пише Politeka.net. Красуня може похвалитися ідеальною фігурою, а будь-який наряд на ній виглядає просто чудово.

У новому пості красуня нагадала про професійне свято Дні журналіста. Запис красуня підкріпила знімком, на якому позувала в синьому обтягуючому платті, що підкреслило її струнку талію і красиві стегна.

У пості дружина Комарова розповіла, що щаслива відзначати своє професійне свято.

"За кожним репортажем, сюжетом, програмою, статтею, рубрикою стоїть праця величезної кількості людей, які покладають багато свого часу, наполегливості, рішучості, розуму.

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Тому зі святом нашого життя, колеги! Нехай наша робота ніколи не стає рутиною, буде завжди оціненою і потрібною. Високих рейтингів і творчих злетів! ", - написала Кучеренко.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 1500 лайків і багато коментарів.

"Зі святом вас!!! Успіхів у всіх починаннях🔥 🔥 🔥", "приємно дивитися на натуральну красу, без ботокса"," зі святом! Спасибі вам за вашу працю! Робите наш світ цікавішим і яскравішим❤️", "Красуня і розумничка", "Олександра, зі святом! Але правильно День журналіста, а не журналістики", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Комаров з "Світ навиворіт" з молодою дружиною показали почуття, затьмаривши Потапа і Настю.

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