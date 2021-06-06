Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, чим займається її чоловік
Катерина Кухар її чоловік, колега Олександр Стоянов, разом вже більше 10 років, повідомляє Politeka.net. Пара виховує двох дітей, сина Тимура і дочку Анастасію.
А на недавніх кадрах зірка показала, що її чоловік з другом, колегою Борисом Яструбом, підібрали "малюків".
На кадрах двоє чоловіків годували крихітних пташенят молоком.
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"Підібрали новонароджених пташенят і взялися їх рятувати", - підписала кадри балерина.
Пізніше зірка записала ще одне відео, де двоє артистів також доглядали за пташенятами.
"Тато Боря і мама Саша", - вимовила Кухар.
"Європейська сім'я: тато Боря і мама Саша",-сміючись, хтось виголосив за кадром.
А наступні кадри підписані так: "Щороку я займаюся порятунком птахів... Минулої весни рятували щигля. Напевно, якась особлива карма".
Відео не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості.
Зазначимо, в одному з інтерв'ю Катерина Кухар і Олександр Стоянов розповіли, що їхні стосунки почалися з балету "Лускунчик". По початку обидва не могли знайти спільну мову, багато сперечалися, але Олександр після всього пригощав колегу солодощами.
Артист підкорював серце Катерини протягом року, між ними зав'язалася міцна дружба, а потім на переросла в романтичні стосунки.
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