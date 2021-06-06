Співачка Анна Сєдокова показала спекотне фото з новим чоловіком і заговорила про труднощі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Анна Сєдокова, яка починала свою кар'єру в групі "ВІА Гра", нещодавно висловилася з приводу скандалу з домаганнями Костянтина Меладзе. Артистка не стала прямо звинувачувати продюсера в неналежних пропозиціях, проте натякнула, що атмосфера в колективі була напруженою. Тепер у своєму Instagram Аня опублікувала гаряче фото з молодим чоловіком Янісом Тімма, а в підписі до нього розповіла про життєві труднощі.

На новому знімку закохана пара відображена на відпочинку в Греції, вони вмостилися біля басейну і загоряють на сонечку. Перед камерою Анна з'явилася в стильному червоному купальнику-бікіні, її волосся вологе і розпущене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри. Поруч з нею прилаштувався чоловік Яніс, він в темних плавках і з кепкою на голові.

У підписі до фотографії Сєдокова розповіла про труднощі: "Це був дивний рік. Рік інсайтів, прийняття себе, висновків, заперечення, сумнівів у собі, зради і прийняття всього цього. Було складно. Але ми не здавалися. І ніколи не здамося. Тому що ми є один в одного. І бачили ціль. Ось цю мету. І зовсім недавно я раптом чітко зрозуміла. Що мета - це не головне. Шлях до мети, це справжнє. Я б звичайно попросила Небеса трохи менше випробувань, будь ласка. Але якщо буде по-іншому, ми все одно будемо міцно тримати один одного за руки. Все обов'язково буде добре".

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