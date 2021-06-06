Знаменита актриса і екс-Холостячка Ксенія Мішина показала незвичайний момент зі свого відпочинку

Не так давно актриса вирушила на відпочинок разом з сім'єю, де активно відновлюється, милується природою і наповнюється натхненням. Саме це, зі слів Ксенії, їй і було необхідно після кількох проектів, за які вона бралася.

Під час відпочинку також не обійшлося і без несподіваних моментів. Вирішивши піднятися на гору за допомогою канатної дороги, зірка замилувалася красою навколишнього середовища і була дуже здивована, коли на досить великій висоті вони різко зупинилися.

"Звичайно трохи стремновато їхати на радянських штуках їздити, але заради такої краси... ви тільки подивіться, як дивно. Ой, ми зупинилися?» - записуючи сторі, запитала вголос артистка.

Після цього вона залишила підпис, підмітивши цей самий момент відразу після своїх слів, очевидно, зірка трохи розхвилювалася: "як у фільмі жахів! Раптом зупинилися над самою ущелиною!» . Після вже Ксенія написала, що все добре і вони продовжують займатися планами на цей відпочинок, який спланували заздалегідь.

Раніше в програмі" Українські сенсації " Ксенії нагадали про її минулі стосунки. Дівчина рано вийшла заміж, коли ще вчилася в університеті, відповівши на залицяння чоловіка на десять років її старше. Коли вона завагітніла, чоловік різко змінився в характері. Знаючи, що вона залежить від нього фінансово, всіляко маніпулював і знущався.

Не витримавши, актриса подзвонила мамі і попросила забрати її з "цього пекла". Так, вона втекла до Севастополя і народила сина Платона вже там. Зараз хлопчикові 9 років і він, за словами Мішиної, жодного разу не питав, де його батько.

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