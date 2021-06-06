Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", похвалилася своїм талантом
Зірка - творча особистість, яка з юних років займається музикою, передає Politeka.net. Красуня володіє неймовірним голосом, але також дуже привабливою зовнішністю.
У кожному новому кадрі Злата захоплює своїх шанувальників.
Так, співачка опублікувала відео, записане в машині. На кадрах Злата постала при макіяжі. Красиві тіні сяяли на її повіках, а чорні стрілки у війкового краю додали образу яскравості. Огневич нанесла на губи блиск коричневого відтінку, що підкреслив пухкість її губ. Такий образ завершили романтичні кучері і косуха.
На кадрах українська знаменитість показала свій талант, яким закохала в себе мільйони українців - вона виконала відому всім композицію "Не йди" співачки Гайтани та гурту "С.К.А.Й".
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"Моя улюблена пісня. Ця пісня просто любов", - написала Огневич.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Нагадаємо, Злата Огневич (Інна Бордюг - справжнє ім'я) з раннього віку займається музикою. Дівчина закінчила музичний інститут за спеціальністю "джазовий вокал".
За час своєї кар'єри зірка отримала безліч нагород.
Зірка приховує своє особисте життя, проте відомо, що у неї було кілька романів, які закінчилися. Красуні хотілося б зустріти справжнє кохання, саме тому вона вирішила стати героїнею шоу "Холостячка.
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