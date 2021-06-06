Дружина актора Дмитра Ступки блогерка і ведуча Поліна Логунова розбурхала мережу новим розкішним образом

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча і блогерка білоруського походження Поліна Логунова, яка є дружиною українського актора Дмитра Ступки із династії Ступок, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася з підписниками яскравими фото, на яких постала в шикарному образі з пишним декольте.

Як видно, на нових яскравих знімках Поліна відображена в цікавій дзеркальній локації. Перед камерою телеведуча з'явилася в розкішному спокусливому образі – на ній чорна оксамитова сукня з глибоким вирізом, поверх якої вона накинула стильний світлий піджак. Цей наряд підкреслив струнку фігурку і приголомшливе декольте зірки. Волосся дівчини зібране в акуратну зачіску, а на її обличчі стриманий макіяж з акцентом на губах.

У підписі до фотографії Логунова загадково написала: "Вся моя суть". А шанувальники тут же почали обговорювати знімки, засипаючи красуню компліментами в коментарях, відзначаючи, що вона дуже змінилася. "Ця жінка прекрасна", "Нова ти!", "Нереальна", "Красуня", "Дуже гарна", "Друге фото - така прям класна, жива і позитивна! Перша, звичайно, вогонь, але друга прям клас", "Твоя посмішка - це мило", "Просто краса нереальна", "Ух, яка дівчинка", - пишуть захоплені фанати.

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