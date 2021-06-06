Популярна українська співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) дала свій перший сольний концерт у Києві, на який запросила багато зірок

Артистка після розпаду групи "Время и Стекло", в якій виступала 10 років, щільно зайнялася розвитком сольної кар'єри, передає Politeka.net.

Співачка вже випустила свій перший міні-альбом, а також кліп. А днями Дорофєєва дала свій перший сольний концерт в КВЦ "Парковий" у Києві. На виступ артистки прийшли не тільки фанати, але і багато зірок.

Зокрема, Надя виконала спільний хіт з Дімою Монатіком "Глубоко". Під час виконання пісні Монатік раптово встав перед колегою на одне коліно. А пізніше артист поцілував зірці руку.

"Вона сказала: "Так"!!!!!! 😂 😂 😂 😂 😂 😂 @ nadyadorofeeva, судячи з фотозвітів Я не виступав на твоєму приголомшливому концерті вчора, а робив пропозицію...😂!!!!

Спасибі за прекрасну атмосферу, музику і за те, що покликала заспівати "Глубоко" разом - обожнюю такі моменти імпровізації!!!❤️🙏🏼🙏🏽🙏🏾

Вітаю тебе з таким красивим стартом, впевнений, стільки звершень і перемог у тебе попереду!!!! Нехай горить твоя душа!!!🔥 🔥 🔥 ",- написав Дмитро.

Публікація за півгодини зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"У мене істерика", " Я кажу так!!!!)) хахаахахах", " Кххахаххахаххахахахххахахахахаххахахаахахха Діма 😂😂😂😂", - прокоментувала Дорофєєва.

"@vladimirdantes наше життя не буде колишнім 😂", - написала дружина Монатіка, Ірина.

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