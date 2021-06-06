Група "Время и Стекло" ненадовго возз'єдналася на сольному концерті Наді Дорофєєвої

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру. Зірка вже випустила мініальбом і кілька кліпів, а тепер ще й зібрала шанувальників на сольному концерті. Привітати зірку з цією подією зібралися багато українських зірок, серед яких її продюсер Потап з колишньою дружиною Іриною Горовою, чоловік Володимир Дантес і Монатік, з яким у неї колись був дует. Звичайно ж не обійшлося і без позитиву, з яким Надя співала в групі "Время и Стекло" десять років.

На офіційній сторінці вже розпалася групи в Instagram опублікували фото і відео з сольного концерту Дорофєєвої, на яких її можна побачити на сцені з Позитивом. Як виявилося, колектив ненадовго возз'єднався і виконав для шанувальників кілька популярних хітів "Время и Стекло". На кадрах видно справжній драйв і" хімію", яка відбувається між Надею і Олексієм, відчувається, що вони теж скучили за спільними виступами.

"Зустріли літо на першому сольному концерті DOROFEEVA. У фіналі @nadyadorofeeva з теплотою згадала про важливий 10-річний етап ВІС і виконала мікс улюблених хітів групи: «Навернопотомучто», «На стиле», «Імя 505»... разом з @positiff, який на пару хвилин піднявся із залу на сцену – подарунок для всіх шанувальників!",- йдеться в підписі до фото і відео на сторінці групи в соцмережі.

Нагадаємо, Монатік несподівано встав на коліно перед Дорофєєвою: "Вона сказала "Так".

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