Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) та її чоловік, гуморист Сергій Середа, нещодавно зізналися, що очікують первістка

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Анастасія Кочетова, яка виступає під творчим ім'ям MamaRika, нещодавно оголосила фанатам, що вони з чоловіком Сергієм Середою чекають дитину. У своєму Instagram і вона, і він тепер часто показують ніжні фото з вагітних фотосесій, на яких виглядають по-справжньому щасливими.

Однак, як виявилося, вагітність Насті має свої труднощі, про які Сергій вирішив розповісти шанувальникам. За словами шоумена, у його дружини бував сильний токсикоз, а також багато безсонних ночей через ворушіння дитини в животі. Тепер, за його словами, він ще більше захоплюється своєю коханою, адже попри труднощі, його вагітна дружина зберігає гарний настрій.

"Настя така не одна! Таких майбутніх мам, як моя кохана, мільйони! І перед кожною я знімаю капелюх, ви дійсно Диво жінки! Спасибі вам, що ви є і спасибі, що даруєте життя іншим, я зараз говорю, в тому числі і про свою маму. Ну і перш ніж мене запишуть в загін феміністів, хочу підсумувати! Мужики, кожен раз, коли ви втомлений приходите з роботи і думаєте, що вам важко..., знайте, вашій вагітній дружині, ще важче...", - написав Сергій Середа під ніжним фото з вагітною дружиною.

Нагадаємо, Співачка MamaRika поділилася одкровенням про свою першу вагітність: "Ми обоє плакали...".

Як повідомляла Politeka, Співачка MamaRika після оголошення про вагітність показала, як виглядає з животом в короткій сукні: "Я щаслива".

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