Співачка Еліна Іващенко, яка стала партнеркою Олега Винника по дуету, показала цікаві кадри в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, переможниця "Х-Фактора" і учасниця Національного відбору на Євробачення молода співачка Еліна Іващенко нещодавно презентувала україномовний хіт в дуеті з відомим виконавцем Олегом Винником. Дівчина часто радує прихильників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, нещодавно молода артистка побувала на відпочинку, звідки постила спекотні фото в купальниках, а тепер же поділилася кадрами зі зйомок кліпу і показала себе в незвичайному образі.

Так, у своїх сторіс Еліна опублікувала Короткі відео зі зйомок кліпу, які проходили на кіностудії імені Довженка. На них можна побачити чоловіків, які виконують якісь дії на тлі якихось старих автомобілів, при цьому сама співачка ховалася в машині.

Також Іващенко виставила в мережу кадр, на якому показала свою природну красу. На знімку дівчина позує в якійсь цікавій локації і незвичайному образі – на ній сіре безформне плаття, поверх якого вона накинула стильну джинсову курточку. волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри, вона впевнено дивиться прямо в об'єктив.

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