У мережі опублікували незвичайне відео виступу "таємної дружини" Олега Винника Таюне

Як повідомляє Politeka.net, співачка Таюне (Таїсія Сватко), яку називають "таємною дружиною" Олега Винника, є також його бек-вокалісткою. Співачка також дає концерти і без свого візаві і має власний фан-клуб з вірних шанувальників. Так, нещодавно на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених красуні, з'явилося яскраве відео з вступу артистки. Правда в ролику звучить не її пісня, а інша композиція.

На відео можна помітити, що Таїсія впевнено тримається на сцені. Для виступу вона вибрала екстравагантний наряд - на ній облягаючий латексний комбінезон на блискавці, яка злегка розкрита в зоні декольте. цей наряд красиво підкреслив витончену фігуру і пишний бюст співачки. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

Шанувальники в захваті від нового відео з Таюне, зірку засипають компліментами і захопленими коментарями. "Вау, ось це талант", "Класна Таюне", "Супер", "Красуня, квіточка, талант, розумниця", "Така красива", "Просто красуня", "Яка фігура", "Красуня", - пишуть шанувальники в коментарях до відео.

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