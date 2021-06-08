Відомий український продюсер Юрій Нікітін розповів, що зіркам часто пропонують гроші за "додаткові" послуги

Як повідомляє Politeka.net, відомий український продюсер Юрій Нікітін в інтерв'ю в програмі "В гостях у Гордона" розкрив деякі таємниці українського шоу-бізнесу, зокрема, розповів про пікантні послуги, які пропонують співачкам і співакам за гроші.

За словами Юрія, артистам часто пропонують залишитися, наприклад, після корпоративу і надати "додаткові" послуги за винагороду. Однак, його підопічні на такі пропозиції не погоджуються, і він взагалі проти таких пропозицій. "Тому що це зовсім інший бізнес і зовсім інший профіль, з яким я ніколи не хотів мати нічого спільного", – заявив продюсер. І також зазначив: "Дуже багато дівчат приходять в колективи вдало вийти заміж".

При цьому Нікітін зазначив, що деякі його колеги-продюсери спеціально створюють колективи для такого виду заробітку. "Як жіночі групи, так і чоловічі. І багато таких людей... Ось я дивлюся на артиста і розумію, що мені його реально шкода", - говорить він.

Юрій також розповів, що за ніч з екссолісткою його групи "NikitA" Дашею Астаф'євою пропонували дуже великі суми. Артистка у 2009 році отримала титул Playmate of the Month американського журналу Playboy, і після цього стала справжньою суперселебріті. "Ну, максимально - я не пам'ятаю... Цифри звучали великі - 50-100 тисяч [доларів]. Різні цифри звучали", - розповів Нікітін. Він також додав, що Астаф'єва ніколи не погоджувалася на такі пропозиції.

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