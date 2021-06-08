Співачка Ірина Федишин вирішила повторити "подвиг" актриси Ольги Сумської

Так, 34-річна зірка оголосила про нове весілля, але зі старим чоловіком. Ірина хоче освіжити узи шлюбу повторною церемонією. Подію співачка приурочить до 15-ї річниці свого сімейного життя з продюсером Віталієм Човником.

Про свої плани Федишин розповіла в програмі "Світське життя". Закохані вирішили влаштувати пишну гулянку.

"Ми готуємо сюрприз! Це не просто буде сімейно-родинне весілля, а дуже велике весілля", - заінтригувала артистка.

Також зірка додала, що плаття поки не придбала, втім, вже почала придивлятися до весільного вбрання.

Зазначимо, Федишин і Човник одружилися 29 липня 2006 року. Пара виховує двох синів - 10-річного Юрія та 5-річного Олега.

Примітно, що до цього освіжити свої почуття вирішила ще одна знаменита пара в українському шоубізі - актори Ольга Сумська і Віталій Борисюк. Цього року вони відзначили 25 річницю. 14 травня знаменитості ще раз уклали шлюб і відсвяткували подію в невеликому колі друзів і родичів. Наречений з'явився перед публікою в чорно-білому костюмі з метеликом, а наречена була в приталеному мерехтливому платті, довгій білій фаті та бежевих човниках.

Можливо, "подвиг" акторів надихнув Федишин повторити щось подібне, щоб якось по-особливому відзначити річницю з чоловіком.

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