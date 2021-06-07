Телеведуча Леся Нікітюк зворушила шанувальників яскравими кадрами зі своїм меценатом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала справжньою зіркою українського телебачення і підкорила Instagram. У своєму мікроблозі красуня часто радує фанатів яскравими публікаціями з життя. Так, цього разу зірка вирішила показати, як проводить час зі своїм "меценатом" – песиком Рафіком.

Кілька років тому білого пухнастого песика Лесі подарував колишній хлопець. З бойфрендом зірка розлучилася, а Рафік залишився з нею і тепер ще заробляє їй гроші. Саме тому телезірка жартівливо називає домашнього улюбленця своїм меценатом. У сторіс Нікітюк показала яскраві кадри возз'єднання з улюбленцем – вона знову повернулася з Києва до рідного Хмельницького, де живе її Рафік.

На кадрах видно, що щаслива Леся цілуюся зі своїм песиком, потім вона взялася його купати, бо він сильно забруднився. А потім показала, яку забавну шапочку йому подарувала. "Боже, який подарунок. Хто таке купив? Хто купив? Леся купила шапочку, купила шапочку. Тепер ти маленький жучок", - весело звертається Нікітюк до свого Рафіка.

Також зірка показала миле ранкове фото свого улюбленого песика - ось з яким красенем вона прокидається вранці.

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