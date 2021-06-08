Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, чим займається її чоловік

Катерина Кухар її чоловік, колега Олександр Стоянов, разом вже більше 10 років, повідомляє Politeka.net. Пара виховує двох дітей, сина Тимура і дочку Анастасію. За словами зірки, вони з чоловіком кожного року рятують маленьких пташенят.

А на недавніх кадрах зірка показала, як перед початком вистави віддали маленьких пташенят в надійні руки.

"Минулої весни рятували щигля. Напевно, якась особлива карма. За нашими горобчиками приїхали, виявилося, що це горобчики", - сказала на відео зірка.

"Саме чудове, що всі хлопці так згуртувалися і кожен намагався допомогти: поїхали купувати їжу, бігали по черзі годувати", - написала Кухар.

Нещодавно Катерина показала, що її чоловік з другом, колегою Борисом Яструбом, підібрали "малюків".

На кадрах двоє чоловіків годували крихітних пташенят молоком.

"Підібрали новонароджених пташенят і взялися їх рятувати", - підписала кадри балерина.

Пізніше зірка записала ще одне відео, де двоє артистів також доглядали за пташенятами.

"ТАТО Боря і мама Саша", - вимовила Кухар.

"Європейська сім'я: ТАТО Боря і мама Саша",-сміючись, хтось виголосив за кадром.

А наступні кадри підписані так: "щороку я займаюся порятунком птахів... Минулої весни рятували щигля. Напевно, якась особлива карма".

Нагадавши, Кухар з "Танців з зірками" Покотила на курорт, вразивши розвагами не по погоді: фото красуні.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" вразила Сумську, показавши, від кого успадкувала свою зовнішність: "Катюша, як...".

Також Politeka писала, Чоловік Кухар з "Танців з зірками" вразив зверненням до іншої жінки, в мережі ахнули: "які слова...".