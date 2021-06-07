Півфіналіст шоу "Холостячка", ведучий заходів, гуморист Андрій Рибак, якого відкинула Ксенія Мішина, показав, як відпочиває зі своєю коханою
Після участі в проекті гуморист, відкинутий Мішиною, повернувся до своєї коханої, передає Politeka.net. Рибак прийшов на шоу, запевнивши свою дівчину, Аліну Смирнову, що робить це лише заради піару, але пізніше у нього з'явилися почуття до Мішиної.
Після того як "холостячка" відкинула Рибака, і стала будувати відносини з іншим учасником, Олександром Еллертом, Андрій попросив вибачення у своєї "старої" коханої, а та його пробачила. Зараз закохані живуть разом, і часто діляться кадрами спільного проведення часу.
Цього разу Рибак опублікував сторіс в Instagram, на яких показав свої дорослі втіхи з Аліною.
На кадрах закохані пили пиво і їли чіпси.
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"Коли хтось запитає, навіщо ставати дорослим, просто покажіть йому це відео", - написав Рибак.
"Що ти робиш?",- запитала Аліна.
"Живу і це прекрасно", - відповів гуморист.
"Не знімай мене" - попросила брюнетка.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Нагадаємо, Андрій Рибак народився 9 серпня 1992 року в Житомирі.
Роль гумориста Андрій на себе приміряв на першому курсі університету, а пізніше вступив в команду КВК, з якою спробували сили в "Лізі сміху". Потім артист став затребуваним ведучим, і зніматися у скетчкомі"Країна У». Зараз він веде свій канал в Ютубі.
Нагадаємо, що півфіналіст "Холостячки" Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".
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