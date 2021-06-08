Відома співачка Тіна Кароль на спеціальному кастингу викликала бурю емоцій і групи танцюристів

Цього року співачка Тіна Кароль буде хедлайнером фестивалю Atlas Weekend, заради якого влаштувала найбільший кастинг підбору танцювальної команди (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Після того, як зірка заявила про активну підготовку до масштабного супер-шоу, вона почала роботу з колегами і встигла засвітитися на кастингу з колишнім партнером по танцях Юлії Саніної.

Зі слів хореографа-постановника Дмитра Жука і Марини Кущевої, кастинг для них став наймасштабнішим за останні роки. Близько 400 людей прийшли боротися за можливість вийти з поп-дівою на одну сцену.

Як видно в ролику, записаним під пісню самої Тіни «Скандал», зірка теж брала участь у відборі танцюристів.

Не обійшлося і без емоцій, хтось хотів схитрувати і прийшов на другий тур, коли програв у першому, а хтось не зміг стримати сліз від програшу і поділився надіями на майбутнє.

Фанати теж підтримали обговорення кастингу:

"Круто, що дівчатка з балету "інтонації" теж прийшли. Ностальгія😏; як же приємно дивитися закулісні зйомки, етапи підготовки); а Жук-то я дивлюся піднявся після танців з Саніною. Його щасливий квиток в шоубіз; навіть шкода, що ролик короткий; очікується повний шкандаль на атласі! 😍 ; Ось все таки скандал це хітяра"»

Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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