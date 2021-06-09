Фанати "Холостячки" згорають від цікавості, чи знайде собі підходящого чоловіка нова героїня Злата Огневич, як і її попередниця Ксенія Мішина

У Мережі гаряче обговорюють вибір продюсерів шоу, який упав на 35-річну співачку Злату Огневич. Зокрема, наступною "Холостячкою" багато хто з користувачів бачив ведучу Лесю Нікітюк або актрису Дарину Петрожицьку.

Як тільки Огневич оголосила про свою участь, неодноразово в коментарях у неї під постами прослизала думка, що Мішина "підняла високу планку" і, мовляв, не всі впевнені, що Злата витримає.

Співачка, в свою чергу, заявляла, що її "шлях" до "Холостячку" почався рік тому після важкого розставання з коханим: "Я йду, щоб зустріти чоловіка своєї мрії і створити разом прекрасну, люблячу сім'ю!".

На одній з фан-сторінок шоу в Instagram опублікували цікавий колаж з Мішиною та Огневич, передає Politeka.net. Красуні постали в півоберта в приспущених на плечі нарядах. Зірки зачарували публіку магічними поглядами в битві за "лайки".

"Нііі, благородну красу Мішиної не перевершити..."; "Мішина, звичайно задала високу планку, але цікаво буде подивитися, як Злата знайде свого чоловіка!🔥 🔥 🔥", - прокоментувала публіка.

Раніше ми розповідали, що нова "Холостячка" Огневич у програмі "Світське життя" розповіла, що її спонукало піти на проєкт.

"Все моє життя проходить під прицілом камер і шукати свою любов я також буду під прицілом камер. Через свій графік я просто не встигаю ходити на побачення, не встигаю ні з ким познайомитися. Я щиро вірю, що Всесвіт зараз мені дає шанс", - сподівається зірка.

Нагадаємо, Нова "Холостячка" Злата Огневич пересварила українців.

Як повідомляла Politeka, Нова "холостячка" Огневич розплакалася, розповівши про невдалі стосунки.

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