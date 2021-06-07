Популярна українська телеведуча Катя Осадча разом зі своїм колегою і чоловіком, Юрієм Горбуновим, вирушили в рідні місця
Подружжя відправилося в гості до батьків Осадчої, звідки поділилися яскравими кадрами, повідомляє Politeka.net.
Зазначимо, Катя Осадча народилася 12 вересня 1983 року в сім'ї гендиректора ДП ВО "Київприлад" Олександра Володимировича та домогосподарки, Анни Павлівни.
Зірка разом з чоловіком вирішила відвідати батьків з нагоди дня народження тата.
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Красуня поділилася кадрами спільного проведення часу в своєму Instagram. Вагітна телеведуча позувала в красивій білій сукні від відомого українського дизайнера.
На одному з кадрів Катя показала не тільки свого батька, а й матір, яка виглядала вельми моложаво в красивому платтячку і окулярах. Варто зазначити, що Анна Павлівна вразила стрункою фігурою поруч з вагітною дочкою.
Також Осадча зробила пост, в якому розповіла про погоду.
"Впевненою ходою йдемо в літо ☺ ️ літо на зустріч теж крокує, але невпевнено - півдня сонце, півдня дощ. А яка у вас погода?",- написала ведуча.
"Щастя вашій родині!", "Катю, вітаю Вас !!! ❤️❤️❤️", "🔥 Катюшо, ви дуже красива", " Ви прекрасні і плаття прекрасне😍 😍 😍. Таким теплим і яскравим фото дійсно можна закликати теплі дні 🥰. А погода була сонячна 🙌", " літо - чудова пора року, коли можна покрасуватися в красивих сукнях))👗", - прокоментували користувачі мережі.
Нагадаємо, Вагітна Осадча вразила кадрами без фільтрів, розслабившись на яхті: "канікули закінчуються, але...".
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