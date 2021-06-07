Співачка Санта Дімопулос показала яскравий кадр з відпочинку в Греції і звернулася до фанатів за порадою

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня учасниця тріо "ВІА Гра" і зірка "Танців з зірками" Санта Дімопулос часто радує шанувальників яскравими фото у своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно красуня виклала на своїй сторінці чарівний знімок з відпочинку в Греції, а в підписі до нього звернулася до фанатів за порадою – куди піти і що подивитися в цій країні.

На новому знімку Санта відображена в цікавій темній локації і вельми спокусливому образі. Як видно, перед камерою співачка з'явилася в білосніжних джинсах з розрізами і коротенькому чорному топі. Цей наряд красиво підкреслив витончені форми і рельєфний прес артистки. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі стильні прозорі окуляри, вона загадково дивиться прямо в об'єктив.

У підписі до публікації Дімопулос написала: "Привіт, прекрасна Греція! Останній раз в Афінах була в 14 років. Напишіть в коментарях обов'язкові місця для відвідування. Дуже чекаю на ваші рекомендації. У мене всього пару днів". Користувачі тут же кинулися коментувати нове фото Санти, засинаючи її компліментами і порадами. "А, яка красива, Санта", "Красива", "Шикарна", "Незвичайно красива Санта", "Вау, який прес", "Акрополь, поїздка на острови", "Ну яка ж Санта красуня", "Мис Суніон", "Прекрасна Санта в прекрасній Греції", "Афіни принадність, але поруч Острів Ідра", - пишуть в коментарях.

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