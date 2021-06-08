Популярна актриса Анна Саліванчук поділилася чуттєвим відео з повчальною притчею

Після операції на шиї довгий час актриса отсутстовала в соціальній мережі і тільки через місяць мовчання вирішила завести другу сторінку через невідомої блокування першої. Тепер зірка активно показує своє життя, говорить про особисте і хвалиться кадрами зі зйомок.

У ролику Анна постала в простому і "затишному" іміджі на білосніжному ліжку. Весело дуріючи і насолоджуючись моментом, Саліванчук виглядала вельми щасливо:

"Сонце і вітер посперечалися, хто сильніший. І вітер сказав:

"Я доведу, що сильніше. Бачиш, там старий в плащі? Б'юся об заклад, що зможу змусити його зняти плащ швидше, ніж ти».

Сонце сховалося за хмару, а вітер почав дути все сильніше і сильніше, поки не перетворився майже в ураган.

Але чим сильніше він дув, тим міцніше закутувався старий в свій плащ.

Нарешті вітер стих і припинився.

Тоді Сонце виглянуло з-за хмари і ласкаво посміхнулося подорожньому. Подорожній зігрівся під жаркими променями сонця, повеселів і зняв плащ.

І сонце сказало вітру, що ласка і дружелюбність завжди сильніше люті і сили. А висновок тут простий. Будьте добрішими!❤ ️ ",- пише Анна.

Також дружина продюсера розповіла, які зміни відбулися у неї в житті після перенесеної операції на хребті.

"Ще одна моя мрія збулася! Поки мене не було в Instagram. Бог все бачить і чує. І якщо ви щось втратили, то обов'язково знайдете. І я знайшла! Ту роль, про яку мріяла давно. Роль поліцейського! У мені завжди бачили сексуальну красуню, стерву. Але ні! Я можу залишатися сексуальною красунею і при цьому грати серйозні ролі", - заявила Саліванчук.

За її словами, в новому телепроекті, вона буде грати "сильну, впевнену в собі жінку, майора поліції, яка керує відділом".

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