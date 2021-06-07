Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", постала в компанії високого блондина

35-річна артистка поки не змогла влаштувати своє особисте життя, передає Politeka.net. В одному з інтерв'ю зірка розповіла, що її професія ускладнює життя з чоловіками.

За словами артистки, вона завжди попереджає, що може пропадати на зйомках і концертах. Спочатку кохані співачки приймають таку умову, але пізніше вони починають ревнувати Злату до роботи, а також вимагають зробити вибір між ними і її професією.

Торік у зірки стався хворобливий розрив відносин, які вона вважала досконалими. А свої ідеальні відносини виконавиця бачить такими, де у пари є розвиток і справа, в яку вони залучені душею. Саме справжнє кохання Огневич мріє зустріти на проекті.

При цьому в її Instagram іноді з'являються знімки з різними чоловіками. На новому фото в сторіс зірка позувала в білій сукні, притулившись до високого блондина.

"Талановитий, світлий! Ти так любиш життя і свою професію. Дуже мене надихаєш!!! Твори і літай. З днем Народження", - написала співачка.

Таким чином, Злата привітала українського режисера шоу і кліпмейкера Германа Ненова, який відомий своїми роботами з Олею Поляковою, NK (Настя Каменських), Іриною Білик, Наталією Могилевською, Олегом Винником, групами Время и Стекло, НеАнгели, KAZKA та іншими.

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