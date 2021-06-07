Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова показала незвичайні фото і заговорила про дружбу

Як повідомляє Politeka.net, телеведучий і шоумен Микита Добринін один з небагатьох, хто знайшов своє кохання на проекті "Холостяк". Обраницею красеня стала популярна нині блогерка Даша Квіткова. Парочка не приховує своє життя і часто ділиться з фанатами в соцмережах новинами і фото. Так, у своєму Instagram Даша часто показує фанатам свої вагітні фото, а цього разу вирішила "сховати" цікаве положення і показала обличчя крупним планом.

На нових чорно-білих фотографіях Квіткова з'явилася у величному і дуже красивому образі. Вона позує в темному топі на тонких бретельках і з піджаком на плечі. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж, вона з серйозним ідеальним обличчям зморить в об'єктив фотографа.

У підписі до фотографій Даша заговорила на тему дружби і роботи з друзями. За словами блогерші, хороший друг - не одно хороший партнер або співробітник. "Повірте, простіше знайти нового співробітника, ніж нового друга. Бережіть свою дружбу, роботу і нерви. Я друзів своїх люблю, але краще не змішувати справи і відносини", - зазначила Квіткова.

Шанувальники в захваті від нових знімків Даші, її засипають компліментами в коментарях. "Вау", "Еталон краси", "Ох, яка красива!", "Красуня", "Хто фотограф?", "Ух, яка крута, вогонь", "Шикарна", "Красива", "Яка гаряча", "Дуже красива", - пишуть фанати в коментарях до фото.

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