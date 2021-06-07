Відомий телеведучий і актор Юрій Горбунов разом з дружиною, Катею Осадчою, вирушили у "міні-відпустку"

Подружжя зараз чекає на другу дитину, передає Politeka.net. Перший син пари, Іван, народився у 2017 році.

Зараз закохані знаходять час не тільки на роботу і сім'ю, а й на відпочинок. У своїх акаунтах Instagram пара публікує фото, зроблені в Туреччині.

Осадча присіла на берег в купальнику, продемонструвавши свою спину. Завершили її образ сонцезахисні окуляри. Вона посміхалася, насолоджуючись дозвіллям.

"Ідеальний понеділок 😉 # turkey", - написала Осадча.

За годину публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Саме час сапати город. Пішла😩 а ще відро борщу дітям приготувати🤦♀️", "Ви така чарівна 😍😍😍 надихаюся))) теж тепер хочу на відпочинок 🙌", "Красиве фото", "і я так хочу 😍 супер, ідеальний 🥰", Гарного відпочинку", "Гарного відпочинку 😍 де це така краса? 🔥 ", "Красивий купальник", "Гарний початок тижня ❤️", - написали користувачі Мережі.

А Юрій Горбунов порадував спільним фото, на якому обіймався разом з дружиною.

"Два дні відрядження в приємному місці - як маленька відпустка!", - написав ведучий.

"Клаааасс", " я хотіла б на морі, але ... Немає коштів", " Таки так! Ви гідні відпочинку однозначно", "гарного відпочинку Вам", " Вау 🔥 це дуже круто, коли робота приносить задоволення 😍", " Теплого і радісного відпочинку!❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

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