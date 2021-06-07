Відомий виконавець Віталій Козловський змінив зовнішність і з'явився в незвичайному місці

Як повідомляє Politeka.net, популярний український артист і шоумен Віталій Козловський опублікував на своїй сторінці в Instagram кілька яскравих кадрів з вечірки на природі. На нових фотографіях артист здивував шанувальників змінами в зовнішності - він несподівано став блондином. Виявилося, що перефарбувати волосся у світлий відтінок співак наважився заради зйомок нового кліпу, при цьому його густа борода залишилася темною.

На нових фотографії Віталій зображений на якомусь заході, він позує серед натовпу красивих дівчат у вечірніх нарядах. Перед камерою він з'явився в темних брюках і строкатій чорно-білій сорочці, під якою визирає біла майка, а доповнив свій образ незвичайними прикрасами на шиї.

У підписі до фотографії Козловський залишив, схоже, рядок зі своєї нової пісні: "А ты сегодня пьяна и эта музыка доктор...". Шанувальники тут же почали активно обговорювати новий образ і знімки співака, засинаючи його компліментами і питаннями про нову пісню. "Швидка музична допомога", "Який гарний", "До глибини", "Чекаю. Дуже пісня до душі. Супер! Швидше б почути її", "Коли-коли-коли?", "Чекаю з нетерпінням", "Красунчик", "Ух, красень", "Уявляю себе з ним на пікніку", - пишуть фанати під фото Віталіка.

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