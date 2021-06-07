Відомий виконавець Віталій Козловський змінив зовнішність і з'явився в незвичайному місці
Як повідомляє Politeka.net, популярний український артист і шоумен Віталій Козловський опублікував на своїй сторінці в Instagram кілька яскравих кадрів з вечірки на природі. На нових фотографіях артист здивував шанувальників змінами в зовнішності - він несподівано став блондином. Виявилося, що перефарбувати волосся у світлий відтінок співак наважився заради зйомок нового кліпу, при цьому його густа борода залишилася темною.
На нових фотографії Віталій зображений на якомусь заході, він позує серед натовпу красивих дівчат у вечірніх нарядах. Перед камерою він з'явився в темних брюках і строкатій чорно-білій сорочці, під якою визирає біла майка, а доповнив свій образ незвичайними прикрасами на шиї.
У підписі до фотографії Козловський залишив, схоже, рядок зі своєї нової пісні: "А ты сегодня пьяна и эта музыка доктор...". Шанувальники тут же почали активно обговорювати новий образ і знімки співака, засинаючи його компліментами і питаннями про нову пісню. "Швидка музична допомога", "Який гарний", "До глибини", "Чекаю. Дуже пісня до душі. Супер! Швидше б почути її", "Коли-коли-коли?", "Чекаю з нетерпінням", "Красунчик", "Ух, красень", "Уявляю себе з ним на пікніку", - пишуть фанати під фото Віталіка.
Дочка Пугачової Орбакайте у вечірній сукні вразила виглядом публіці: "Змію на грудях пригріла"
Дружина "Холостяка" Михайлюка показала, як стала виглядати через недосипання: фото моделі
Закохана пара загинула на українській трасі, їм не було і 30 років: кадри трагедії
Підопічна Потапа Андраде розкрила свою зарплату і різко "відкинула" Олега Винника: "Він класний, але..."
Раптово обірвалося життя відомого українського актора, був зовсім молодим: "Боже, як шкода"
Нагадаємо, Балакуча Цибульська вивела Козловського з себе, кадри перепалки: "Коза!".
Як повідомляла Politeka, Неодружений Козловський несподівано з'явився з маленькими дівчатками: "Обернешся, а кумир вже з двома дітьми".
Також Politeka писала, Козловський несподівано змінив зовнішність і здивував визнанням: "Ох, і як тут не зазирнути".