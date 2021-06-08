Відома співачка Ані Лорак у стильному образі розповіла, до чого готується
Артистка вже багато років живе і працює в Росії, через що в Україні її називають зрадницею, пише Politeka.net. Зараз співачка активно гастролює містами країни-агресора.
Черговим постом про свій новий концерт Ані поділилася в Instagram.
На фото виконавиця позувала в чорному шкіряному жакеті і світло-блакитних джинсах. Образ завершили стильні аксесуари, зокрема окуляри з напівпрозорими стеклами. Лорак тримала в руках чашку і посміхалася, дивлячись в камеру.
"Починаємо наш насичений тиждень в Тулі🔥 зустрічаємося в залі рівно о 19:00💋", - написала зірка.
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За годину публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.
"Як же я чекаю", " удачі вам, Діва!😘 Любимо!", "Вдалого концерту, Діва!", "Красуня ❤️
Удачі 🙏 🏻 🙏 🏻 🙏 🏻 подумки завжди з вами😍", " запаліть їх Сердя❤️🔥", " шикарна😍", " відмінного концерту! ❤ ️ ", "Сліди зникнуть поколінь, але живий талант, Безсмертний геній!!!💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖Захопленню немає меж!!!💋 💋 💋 ", "Шикарна Діва ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ удачі на концерті 🙏🏻", "🔥🔥🔥🙌🙌🙌🙌Кароліночко, бажаю душевного виступу і як завжди на вищому рівні!!!! ",- написали користувачі мережі.
Зазначимо, Ані Лорак у 42 роки виглядає дуже стильно і завжди слідує трендам. Красуня має почуття стилю, саме вміло поєднує модний одяг з аксесуарами.
Нагадаємо, "коханець" Ані Лорак Лазарєв вперше вивів на сцену свого маленького сина
Також Politeka писала, що Лорак в короткому топіку повеселилася в машині без зайвої скромності
А ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак в шкіряних лосинах і на платформі здивувала новим образом