Відома співачка Ані Лорак у стильному образі розповіла, до чого готується

Артистка вже багато років живе і працює в Росії, через що в Україні її називають зрадницею, пише Politeka.net. Зараз співачка активно гастролює містами країни-агресора.

Черговим постом про свій новий концерт Ані поділилася в Instagram.

На фото виконавиця позувала в чорному шкіряному жакеті і світло-блакитних джинсах. Образ завершили стильні аксесуари, зокрема окуляри з напівпрозорими стеклами. Лорак тримала в руках чашку і посміхалася, дивлячись в камеру.

"Починаємо наш насичений тиждень в Тулі🔥 зустрічаємося в залі рівно о 19:00💋", - написала зірка.

За годину публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Як же я чекаю", " удачі вам, Діва!😘 Любимо!", "Вдалого концерту, Діва!", "Красуня ❤️

Удачі 🙏 🏻 🙏 🏻 🙏 🏻 подумки завжди з вами😍", " запаліть їх Сердя❤️🔥", " шикарна😍", " відмінного концерту! ❤ ️ ", "Сліди зникнуть поколінь, але живий талант, Безсмертний геній!!!💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖Захопленню немає меж!!!💋 💋 💋 ", "Шикарна Діва ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ удачі на концерті 🙏🏻", "🔥🔥🔥🙌🙌🙌🙌Кароліночко, бажаю душевного виступу і як завжди на вищому рівні!!!! ",- написали користувачі мережі.

Зазначимо, Ані Лорак у 42 роки виглядає дуже стильно і завжди слідує трендам. Красуня має почуття стилю, саме вміло поєднує модний одяг з аксесуарами.

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