Співачка і актриса Дженніфер Лопес у 51 рік не приховує своїх достоїнств фігури

Відома виконавиця зараз задіяна в різних проектах, але це не заважає їй зніматися для рекламних фотосесій, показувати лінійку своєї косметики і дивувати кадрами в модних образах, що не приховують її фігуру.

Найчастіше на фан-акаунтах, присвяченим творчості і життя артистки, з'являються кадри з Лопес, які сама вона зазвичай не публікує. Також в мережі є багато особистих знімків з Лопес. Наприклад на одному з таких, зірка позувала лише в одній простій маєчці на тонких бретельках.

Золотистий загар при правильному освітленні зробив шкіру знаменитості блискучою і бездоганною, а сама вона без належних зусиль розкрила свої спокусливі риси з правильного ракурсу. Щоб виглядати доглянуто і молодше свого віку, Дженніфер багато трудиться. Причому часто її навіть звинувачують у використанні уколів краси-настільки молодо вона все ще виглядає.

В одному з інтерв'ю Джей Ло розповіла, що навіть на вечірках або зустрічах з друзями, вона замовляє щось корисне, не п'є і просто намагається корисно харчуватися. Причому заради фігури Дженніфер ніколи не відмовляється від відвідування спортзалу. Аліцо взагалі фанатично боїться, тому завжди зволожує, живить і робить скраби.

"Така красива 😍 до бою готова; так тебе люблю !! Щаслива п'ятниця у тебе була, Джен; Королева; завжди так приголомшливо; Ясс королева світіння божевільне; Ух! Палаючий вогонь; Ти така приголомшлива, вау😻 чорт візьми, твої Селфі-щось ще краще; така красива; ти така красива 🥺❤️; хах-досить дух захоплювати! 🥺; ти завжди світишся 😍», - пишуть користувачі.

Нагадавши, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею

Як повідомляла Politeka, Лопес в крихітному боді довела, чому вік їй не перешкода

Також Politeka писала, Дженніфер Лопес, розлучившись з нареченим, приміряла вбрання з декольте до пупка