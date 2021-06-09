Обранець "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт розповів про зміни, які відбулися в його житті

Як передає Politeka.net, улюблений Ксенії Мішиної поділився одкровенням зі своїми фоловерами в Instagram.

«Цікаво за собою спостерігати💭 особливо за тим, як змінюєшся... ... рівно рік тому я стояв біля мангала і попивав охолоджену "корону" ... а сьогодні 10 хв стояв на цвяхах і наминав нутові котлети... і те, і те кайф... але цвяхи корисніше. Хм ... йдемо далі", - написав Олександр.

Схоже, що до таких змін його підштовхнула Мішина, адже вона є вегетаріанкою. Рані Еллерт розповідав, що заради коханої в порядку експерименту-вирішив відмовитися від м'яса і алкоголю. Став менше курити. Також він почав медитувати.

Новий пост Олександра викликав бурхливу реакцію його фоловерів.

"І це ти ще не одружився", "Ви з Ксюшею робите один одного краще, здоровіше і щасливіше", "ви найкрутіша пара", "нас змінюють люди, які поруч. Ви тому підтвердження", "любов творить чудеса, Саша, ось так", - пишуть в коментарях.

Не пройшов повз і друг Еллерта Олександр Рибак, який також брав участь у шоу «Холостячка».

"А прикинь на цвяхах біля мангала корону пити?" - пожартував він.

Відзначимо, нещодавно Еллерт поділився кумедним постом, в якому злегка натякнув, що, можливо, в наступному році вони з Ксенією Мішиной одружаться. Шоумен будучи ведучим на весіллі зацікавився цінами на весільні декорації. Користувачі засипали його питаннями про весілля.

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