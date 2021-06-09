Телеведуча Катя Осадча вразила рідкісним фото зі своїм дорослим сином
Як відомо, зірка двічі перебувала в шлюбі. Першим чоловіком Осадчої з 2001 по 2004 рік був бізнесмен Олег Поліщук, від якого у неї є син Ілля.
Осадча практично не показує фото старшого сина, але з нагоди його випуску зробила виняток.
"Мій випускник ❤ніби тільки у мене був випускний, а вже у Іллі:) і ніби тільки йшли в перший клас, а вже Ілля майбутній студент! Ілля, нехай доросле життя буде легким і щасливим, а я завжди поруч», - написала вона.
Знімок викликав бурхливу реакцію не тільки шанувальників Осадчої, а й українських зірок.
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"Фантастичні вітаємо сердечно! Мамина гордість", - написала Ольга Сумська.
"Який красень", - захопилася Наталка Денисенко.
"Як сильно на тебе схожий😍 вітаю вас», - написала ведуча Тетяна Терехова.
"Дуже схожі", - зазначив Віталій Козловський.
Раніше Осадча розповідала, що старший син сам попросив видалити всі його дитячі фото в соцмережі.
"Коли Ілля підріс і зрозумів, що таке соцмережі, то попросив, щоб я видалила з соцмереж всі його фотографії в маленькому віці. І я зрозуміла, що ми за дитину вирішуємо, показувати його чи ні. А потім він виростає і цього не хоче. Тому подумала, якщо буду показувати Івана, він, коли виросте, спасибі мені за це не скаже», - зізнавалася телеведуча.
З 2017 року Осадча перебуває у шлюбі з колегою Юрієм Горбуновим. Пара разом виховує сина Івана, і чекає появи на світ другого спадкоємця.
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