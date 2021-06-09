Відома співачка Тіна Кароль у компанії Дана Балана захопила природним і збентеженим виглядом

Довгий час після фіналу пісенного шоу, в якому обидва артисти були присутні в ролі членів журі, ходили чутки про їхні стосунки. Тіна і Дан тільки підігрівали плітки спільними фото і кокетливими моментами на відео. Решту фанати додумали самі.

Лише через кілька місяців Дан підкреслив, що все було подано, як романтична прихильність на шоу, але не більше. Тим не менш, шанувальники люблять постити особисті фото зірок і захоплюватися їх тандемом (Тіна і Дан записали дві спільні пісні, які швидко стали популярні).

Один з кадрів, зроблений під час їх роботи над проектом, знову привернув увагу фанатів. Збентежена Тіна прикрила обличчя долонею, тоді як Балан розслаблено позував поруч і привітно посміхався.

"Ви такі милі💞; ви разом? Які красиві; навіщо показувати те чого немає?; Супер ви такі класні👍; добрий-передобре ранок виходить; Добрий день, нехай буде вдалим; клас; нехай будуть завжди разом, прекрасна пара", - відповідають в мережі.

Також на сторінці «Фантіна» в Instagram з'явився пікантний уривок з виступу артистки в чорному вбранні. Сміливі вирізи, незвичний дизайн і танець, завдяки якому Кароль розкривається з нового боку, не залишили нікого байдужими.

Останнім часом зірка не раз підкреслювала, що відступає від звичного стилю і вже готова йти до нових напрямків, тому шанувальники все ще вчаться приймати нові образи виконавиці.

Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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