Переможниця шоу розповіла, з ким проводить час

Переможниця "Холостяка-11", героєм якого був бізнесмен Михайло Заливако, Анна Богдан, показала, з ким вирушила з кордон

Українська модель і турагент Анна Богдан після перемоги на проекті заробила велику популярність, пише Politeka.net. Дівчина стала активніше вести свою сторінку в Instagram, на якій ділиться яскравими кадрами свого проведення часу.

Цього разу обраниця Заливако показала, як відпочиває за кордоном.

У своїх сторіс Анна попросила вгадати, в якій країні вона знаходиться, а пізніше зізналася - вона в Туреччині.

"Нічний виліт і як підсумок - спала півдня. І ось тільки прийшла на пляж", - написала красуня, з'явившись в солом'яному капелюшку і стильних окулярах.

Пізніше Богдан показала, своє вбрання, поставши в повний зріст. Дівчина одягла красивий купальник майже тілесного кольору, а зверху - пляжний напівпрозорий наряд.

Анна розповіла, що прибула на курорт не сама, а в компанії Михайла Заливако.

"Міша, звичайно ж, зі мною", - написала красуня, показавши свого коханого.

Однак також Анна показала, що відпочиває в компанії з незнайомцем.

"А що у нас тут є ще за хлопчик? Хлопчику, здрастуй!",- засвітила Богдан хлопця, який представився Денисом Сергійовичем.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Михайло Заливако розповів, що після закінчення зйомок проекту, він разом з Анною відразу почав знімати квартиру. Але при цьому пара була змушена деякий час ховатися, адже фінал ще не показали по телевізору.

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