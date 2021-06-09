Популярна актриса Анна Саліванчук поділилася одкровенням

35-річна актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Цієї весни перенесла операцію на хребті. Після чого тривалий час вона була відсутня в соціальній мережі і тільки через місяць мовчання вирішила завести другу сторінку через невідомої блокування першої. Тепер зірка активно показує своє життя, говорить про особисте і хвалиться кадрами зі зйомок.

Як передає Politeka.net, у новому пості Анна Саліванчук поділилася думками про те, що, на її думку, дійсно важливо в житті.

"Найостанніше про що ви будете згадувати на старості: про свої недоліки зовнішності (недоліками їх вважаєте тільки ви), громадську думку, дрібні сварки з близькими, в які бренди ти одягався, скільки підроблених емоцій зіграв», - впевнена артистка.

Саліванчук радить поменше звертати уваги на неприємності і більше радіти.

"Не варто шукати драми, там де її немає. Давайте забувати дрібні промахи, а більше радіти кожній миті. Завдання людини-гармонія із зовнішнім світом і нескінченна подяка життя, Богу, Всесвіту (хто у що вірить) за просто так. За те, що є ви! Є можливість вибору створювати свою реальність. І є безліч варіантів, як прожити своє життя!" - каже актриса.

Ганна Саліванчук зазначила, що результат такого підходу відчула на собі.

"Справжня любов, це коли ти любиш, не дивлячись ні на що. Так ось і люби себе і своє життя, незважаючи ні на що. Такою, яка вона є зараз! І тільки через любов, прийняття і вдячність отримаєте набагато більше! Доля щедро буде вдячна. Перевірено на собі», - стверджує актриса.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" несподівано звернулася до українок: "Дівчатка..."

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" показала без комплексів, як заживає шия після операції: кадри

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" осоромилася, показавшись в одному спідньому на Великдень: "не по-християнськи"