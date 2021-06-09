Відкинутий "Холостячкою" Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко показав зустріч з відомою спортсменкою

32-річний київський бізнесмен, який після закінчення шоу так і не знайшов собі пару, активно веде свій блог, де часто ділиться з фоловерами цікавими моментами з життя.

Так, Колишній фаворит Мішиної зізнався, що під час тренуванні в спортзалі зустрів тренера "Зважені та щасливі" Марину Узєлкову. Про це він повідомив у своїх нових "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Дивіться, кого я зустрів у спортзалі. Це ж Марина Узєлкова", - звернувся Тригубенко, показавши на боксерському рингу колишню дружину Узєлкова.

За словами Тригубенка, сьогодні буде парне тренування. А в наступних сторі він нагадав, що запустив спортивний челендж і попросив Марину дати якісь настанови.

"Я завжди за здоровий спосіб життя, я завжди за те, щоб люди вирощували правильні звички. Тому приєднуйтесь до його челенджу, підтримуйте, відзначайте, будьте активними і спортивними", - сказала Марина.

Раніше ми розповідали, що Олексій останнім часом став часто з'являтися в компанії красунь з "Холостяка 11". Нещодавно він показав, як весело проводить час з Олександрою, Лізою і Надін в ресторані.

"Приємне закінчення дня в компанії друзів", - йдеться в підписі.

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