Відкинутий "Холостячкою" Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко показав зустріч з відомою спортсменкою
32-річний київський бізнесмен, який після закінчення шоу так і не знайшов собі пару, активно веде свій блог, де часто ділиться з фоловерами цікавими моментами з життя.
Так, Колишній фаворит Мішиної зізнався, що під час тренуванні в спортзалі зустрів тренера "Зважені та щасливі" Марину Узєлкову. Про це він повідомив у своїх нових "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.
"Дивіться, кого я зустрів у спортзалі. Це ж Марина Узєлкова", - звернувся Тригубенко, показавши на боксерському рингу колишню дружину Узєлкова.
Аллу Пугачову, яку всі бояться, довели до сліз на публіці: "Негідник"
У мережі показали, де лікується Данилко: відео з санаторію, "знімає собі трикімнатний люкс за..."
"Холостячка" Огневич вибрала для зйомок першого ефіру провальний образ: "Просто огидне плаття"
Зірка "Майстер Шеф" приголомшила сумною звісткою про чоловіка: "Це останнє спільне фото"
Маршрутка влетіла в бензовоз на трасі Київ-Одеса: перші кадри масштабної аварії
За словами Тригубенка, сьогодні буде парне тренування. А в наступних сторі він нагадав, що запустив спортивний челендж і попросив Марину дати якісь настанови.
"Я завжди за здоровий спосіб життя, я завжди за те, щоб люди вирощували правильні звички. Тому приєднуйтесь до його челенджу, підтримуйте, відзначайте, будьте активними і спортивними", - сказала Марина.
Раніше ми розповідали, що Олексій останнім часом став часто з'являтися в компанії красунь з "Холостяка 11". Нещодавно він показав, як весело проводить час з Олександрою, Лізою і Надін в ресторані.
"Приємне закінчення дня в компанії друзів", - йдеться в підписі.
Нагадавши, Тригубенко після відмови Мішиної "запав" на нову Холостячку Огневич: показове фото.
Як повідомляла Politeka, Фіналіст "Холостячки" Тригубенко розповів, яку дівчину шукає після відмови Мішиної: "зізнаюся, дуже страшно"
Також Politeka писала, що екс-фаворит Мішиної Тригубенко прямо в машині розговорився про своє кохання: "я став частіше..."