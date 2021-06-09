Українська "Роксолана" Ольга Сумська не соромиться показати себе без косметики і фільтрів перед шанувальниками

Не так давно актриса театру і кіно розповіла про свої довгоочікувані гастролі. Тепер в сторі Ольга показує не тільки кадри з дому, але і знімки з перетворенням, з-за лаштунків і з самих виступів. Не обходиться і без домашніх фото без макіяжу, так як Сумська воліє показувати себе різною.

У розділі Сторі актриса опублікувала серію кадрів, на яких постала в одному банному халаті і без косметики. Розповідаючи про те, як вона доглядає за шкірою, зірка не соромилася камери.

Не секрет, що артистка багато приділяє часу собі і ті процедури, які вона з якихось причин не може зробити в салоні, робить вдома сама. У тому числі і маски, а також різні корисні речі.

До слова, з макіяжем зірка виглядає максимально натурально, що показала і на інших кадрах з відпочинку після концерту:

"Кольори літа🌼 ... Ми тут сперечаємося, так це Ріпак або гречка цвіте? 🌞Я кажу, що все рапс ... А скільки її зараз по Україні! Таке враження, що більшість полів засіяні саме цією культурою. Але вона дуже шкідлива для землі, чи не так, друзі? 🤔 🧐» ,- звертається Ольга.

Фанати відповіли: "Рапс. Гречка білим кольором цвітете🤷; Ольга, яка ви красива 😍 😍 😍 неймовірна !!! 🔥 ; Рапс👏; Краса в красі👍 💚; у мене мрія зустрітися з вами і побачити справжню Роксолану; Олечка, дуже красиво! Але чому ви не зняли червоно-чорну куртку? Дуже зір ріже на такій природній ніжності!; Краса навколо нас! ❤️❤».

Раніше ми писали, що 54-річна актриса разом з чоловіком Віталієм Борисюком зараз гастролює з виставами по містах нашої країни, радуючи шанувальників своєю майстерною грою. Натомість нестаріюча красуня отримує безліч компліментів і незвичайні подарунки. Один з них особливо вразив Сумську, що вона навіть захотіла ним похвалитися.

"Ще таких букетів у нас не було! Юрочка... це практично мій зріст, ви подивіться, які троянди! Дякую!",- звернулася Сумська до людини, яка подарувала їй ці квіти.

Нагадавши, Сумська засвітила інтер'єр своєї нової квартири, білосніжні меблі та посуд: "Віталічек, ти задоволений?".

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