Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", нарешті приступила до зйомок першого ефіру

Як стало сьогодні відомо, довгоочікувані зйомки другого сезону романтичного шоу "Холостяка" нарешті стартували. Причому фанати любовну драму з учасниками і головній героїні Златою Огневич побачать тільки восени.

"Перед початком проекту я дуже хвилювалася. Передчувала першу вечірку, уявляла, як все пройде, але реальність перевершила всі очікування! Кожна людина змогла мене здивувати. Всі учасники харизматичні, цікаві. Вони прочитали мої інтерв'ю, вивчили біографію, дізналися, що я люблю. Багатьом вдалося натиснути на потаємні кнопочки моєї душі.

Ніколи не подумала б, що за один вечір я зможу політати на вертольоті, погладити коня, побувати на концерті і навіть пірнути на дно океану по перлину! Відкрию секрет: перший електричний розряд стався. Я змогла відпустити себе і прислухатися до серця», - поділилася враженнями від першої вечірки Злата Огневич, яку процитували на сторінці проекту в Instagram.

А користувачі ж звернули увагу на наряд Злати, який не зовсім припав їм до душі:

"Злата, у ас відмінна фігура, але це жахливе плаття робить з вас товстуху...; Просто плаття огидне); прекрасне Плаття. Вона артистка з шикарною фігурою. Чого чіпляєтеся?🙂 ; З естетичної та професійної точки зору плаття дійсно жахливо); вона дуже схожа на Надін 🙈 ну або Надін на неї 😂; плаття жах 🤬; красуня, але стилісти невдале плаття підібрали;

Відзначимо, в одному з інтерв'ю зірка розповіла, що її професія ускладнює життя з чоловіками.

За словами артистки, вона завжди попереджає, що може пропадати на зйомках і концертах. Спочатку кохані співачки приймають таку умову, але пізніше вони починають ревнувати Злату до роботи, а також вимагають зробити вибір між ними і її професією.

У минулому році у зірки стався хворобливий розрив відносин, які вона вважала досконалими. А свої ідеальні відносини виконавиця бачить такими, де у пари є розвиток і справа, в яке вони залучені душею. Саме справжнє кохання Огневич мріє зустріти на проекті.

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