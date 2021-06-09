Колишній хлопець відомої співачки Мішель Андраде, учасник останнього сезону " Голосу країни» Микита Ломакін поділився одкровенням з українцями

Як повідомляє Politeka.net, 23-річний Микита Ломакін підкорив глядачів вокального шоу, проте до фіналу дістатися не зумів, незважаючи на розташування Тіни Кароль. Втім, хлопця це не зупинило, і він продовжив творити. Судячи з анонсів артиста, у нього великі плани на майбутнє.

Ломакін в новому пості на своїй сторінці в Instagram розповів про свої творчі муках.

"Я дуже довго намагався підібрати формулу, яка в підсумку повинна була мені допомогти зрозуміти хто я в цьому світі, чи не помилився я у виборі музики.. хороший я людина або просто хочу їм бути.. Я змішував, аналізував, експериментував.. І те, що виходило мене не до кінця влаштовувало.. Я не розумів у чому справа.. Чому те, що я роблю мені ж і не подобається? Я відчував у собі потенціал, але віра покидала мене кожен раз, коли щось ззовні змушувало мене грати за чужими для мене правилами...»,-зізнався артист.

І з часом йому все вдалося.

"Коли сил терпіти не залишилося, я випадково помітив одну річ.. По життю я завжди все творив під своїм авторським соусом.. і на будь-яке питання маю в голові свою відповідь.. Мене практично неможливо змусити поміняти думку.. Я все одно бачив і бачу світ по-своєму.. Тобто я завжди був кимось?.. ВАУ!» - поділився співак.

Ломакін додав, що тільки зараз почав по-справжньому кайфувати від життя.

"Коли ви почуєте альбом "ейфорія" ви зрозумієте про що я говорю.. мені дуже здорово.. Хочу, щоб і вам було так само», - зазначив він.

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