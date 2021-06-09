Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, в рекламній зйомці бікіні перевершує молодих красунь

Струнка супермодель в 40-річному віці може показати ідеальні форми, причому Алессандра абсолютно не приховує секретів свого успішного догляду за тілом. Після народження дитини вона старанно займалася в залі і тепер не дозволяє собі розслабитися.

Не так давно знаменитість взяла участь відразу в декількох фотосесіях для модних глянців. Причому Амбросіо також стала представником нової лінійки купальників. В Instagram відразу були представлені цілі серії кадрів із зіркою, сміливо позує у відкритих бікіні.

"Будьте як дерево, залишайтеся заземленими, з'єднайтеся зі своїми корінням, переверніть новий лист, зігніться, перш ніж зламатися, насолоджуйтеся своєю унікальною природною красою і продовжуйте рости», - оригінально підписаний кадр з Алессандрою.

Фанати були захоплені красою жінки:»така молода, краще лялечки; неймовірно, дивовижна краса; не піддається часу; Сезон відкритий для бікіні; віє солодким морським бризом; чудово; красиво🔥; Ваші бікіні такі красиві so".

Привернути увагу 40-річної моделі до своїх нарядів не склало труднощів, адже образи були досить різнотипними і без зайвої відвертості, що часто відштовхує шанувальників. Елегантні сукні, кольорові сарафани і навіть мокрі купальники виглядали на зірці чудово.

Сама Амбросіо, за її словами в Instagram, залишилася дуже задоволена зйомкою і була рада до незвичайних експериментів (для обкладинки глянцю вона змінила не один наряд).

Нагадавши, екс-ангел Victoria's Secret у вбранні з безсоромними вирізами здивувала кожним вигином

Також Politeka писала, що екс-ангел Victoria's Secret змусила насолоджуватися кожним вигином в міні-бікіні

А ще Politeka повідомляла, що екс-ангел Victoria's Secret звела з розуму підтягнутим тілом в образі зайчика