Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл (герцоги Сассекськи) нещодавно стали батьками вдруге

Принц Гаррі і його дружина у 2019 році стали батьками вперше - у них народився син Арчі. А четвертого червня 2021 року у пари народилася дівчинка Лілібет "Лілі" Діана.

Герцог Сассекський поставився з повагою до королівських традицій, адже перш ніж дати ім'я дочці, він попросив благословення у Єлизавети II.

Про це повідомляє Vanityfair, посилаючись на близького друга Гаррі. Інсайдери запевняють, що принц, незважаючи ні на що, любить і поважає свою бабусю, тому він не міг не запитати у неї думки. Для Гаррі два імені, Лілібет і Діана - дуже важливі і значущі.

Зазначимо, Лілібет - дуже особисте прізвисько для Єлизавети II, адже так її називав дідусь-король Георг V, і покійний чоловік, принц Філіп. А Діана - ім'я загиблої принцеси, матері Гаррі і Вільяма.

Королівський експерт Анджела Левін впевнена, що королева Єлизавета II поставилася до вибору імені негативно. На думку Левін, після скандального інтерв'ю герцогів Сассекських Опрі Вінфрі, монархиня вважає вибір імені недоречним.

"Не думаю, що це гарна ідея. На мою думку, це досить грубо стосовно Її Величності", - пояснила Королівський експерт, додавши, що герцоги "принизливо" використовували прізвисько королеви.

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл стали батьками вдруге четвертого червня, але повідомили про це лише два дні потому.

Нагадаємо, Принца Гаррі застали разом з братом принцом Вільямом, з'явилися кадри.

Як повідомляла Politeka, Похорон принца Філіпа пройшли в прямому ефірі, кадри з церемонії: як Єлизавета ІІ попрощалася з чоловіком.

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