Музичний продюсер Юрій Нікітін розбурхав шанувальників інформацією про те, що у Андрія Данилка є проблеми зі здоров'ям, а зараз з'явилася інформація, де артист лікується
Юрій Нікітін в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що Андрій Данилко, в образі Вєрки Сердючки, користувався величезною популярністю і давав від 30 до 50 концертів на місяць. Через напружений графік у кумира мільйонів почалися проблеми зі здоров'ям - день переплутався з ніччю, і стався гормональний збій. Зараз співак намагається налагодити свій сон.
У новому випуску "Викриття" на YouTube-каналі KYIV.LIVE зняли сюжет про те, де поправляє здоров'я популярний співак. Виявляється, 47-річний Данилко відпочиває в санаторії "Жовтень" у 20 кілометрах від столиці.
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Санаторій працює з радянських часів з приміщеннями без євроремонту, навколо сосновий ліс, поруч - річка Козинка, зони відпочинку і кілька корпусів в старому стилі.
Ціни на відпочинок тут за п'ять днів коливаються - бюджетний двомісний номер - 9000 гривень, а Андрій Данилко знімає собі трикімнатний люкс за 13 500 гривень, при цьому номери все одно виглядають скромно і мінімалістично.
Найчастіше Данилко приїжджав в "Жовтень" після гастролей, щоб відновити біологічний годинник, набратися сил і відпочити.
Артисту робили масаж, тюбаж, лікувальну гімнастику та інші різні оздоровлюючі процедури.
Співробітники санаторію і медики запевняють, що Андрій Данилко слухняний пацієнт, і завжди дотримувався суворих рекомендацій лікарів.
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