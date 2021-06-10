Переможниця "Холостяк 11" з Михайлом Заливако Анна Богдан злила кадри із зіркової вечірки на турецькому узбережжі

Так, 28-річна колишня дружина голови Офісу президента Андрія Богдана Аня полонила серце "Холостяка" Міші - парочка продовжує відносини після фіналу проєкту і вже навіть живуть разом. Тепер їм не потрібно ховатися від публіки, і Міша з Анею можуть сміливо з'являтися разом на будь-яких івентах. Зокрема, вони засвітилися на вечірці для селебріті, що пройшла в готелі Rixos Premium Bodrum в Туреччині, передає Politeka.net.

Крім них, гостями заходу також були ведуча Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим, співачка Слава Камінська, фешн-фотограф Соня Плакидюк та інші.

Обраниця "Холостяка" активно знімала на телефон те, що відбувається, і випадково засвітила вагітний животик Осадчої, який став вже значних розмірів (враховуючи, що про своє цікаве положення дівчина оголосила півтора місяці тому). Вони з Горбуновим очікують появи другої спільної дитини. Катя на всіх кадрах намагається не світити животиком, прикриваючись об'ємними нарядами і вибираючи вдалі ракурси, щоб було не так помітно. Але Богдан ненавмисно все видала.

Також Аня зі своїм коханим встигла зробити спільне фото з Осадчою і Горбуновим.

"Завдяки таким заходам, я маю можливість познайомитися з прекрасними людьми 🤍", - повідомила дівчина в підписі.

На ще одних кадрах обраниця "Холостяка" показала розпал свята. Дівчина танцювала разом з Ivan NAVI під його пісню "Такі молоді".

"Ох і вечірочка", - підписала вона кадри.

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