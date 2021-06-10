Елеонора Баранова, що стала першою дівчиною-переможницею "МастерШеф. Професіонали", розговорилася про реакцію на перемогу, професійне вигорання і свої плани

Так, 25-річна переможниця третього сезону кулінарного шоу зізналася, що не повірила в свою перемогу. Дівчина поділилася відеороликом в Instagram, де відповідає на найактуальніші питання, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Я нічого не вигравала в житті, в лотерею і взагалі... І тут - тобі не віриться!",- повідомила вона.

За словами Баранової, яка в кулінарії вже більше 10 років, в житті їй нічого не давалося легко. Дівчина чесно розповіла про свої провали та їх причини. Так, важливою подією і поштовхом до розвитку для неї стало звільнення з попередньої роботи в ресторані «Fish&Pussycat Sushi Bar» в центрі Києва.

"Тому що зрозуміла, що мені більше нічого дати цьому місцю. Це нечесно. Так, я придумаю, зроблю, але, якщо я цим не горю, це не щиро і без любові, то там немає майбутнього. Для мене важливо, щоб я горіла!", - поділилася Елеонора.

Зараз вона працює шеф-кухарем нового ресторану Володимира Ярославського, одного з суддів проєкту.

Згадуючи про найскладніше в шоу, Елеонора розповіла про емоційне вигорання.

"Коли пішов Льоня, мене це прям вибило і добило... тому що там була прямо низка - пішла Ліда, пішов Нужний, Льоня... І в якийсь момент я зрозуміла, що я наступна. Якось все йшло по ланцюжку... до бабки не ходи - збирай валізи". - поділилася дівчина.

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