Елеонора Баранова, що стала першою дівчиною-переможницею "МастерШеф. Професіонали", розговорилася про реакцію на перемогу, професійне вигорання і свої плани
Так, 25-річна переможниця третього сезону кулінарного шоу зізналася, що не повірила в свою перемогу. Дівчина поділилася відеороликом в Instagram, де відповідає на найактуальніші питання, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
"Я нічого не вигравала в житті, в лотерею і взагалі... І тут - тобі не віриться!",- повідомила вона.
За словами Баранової, яка в кулінарії вже більше 10 років, в житті їй нічого не давалося легко. Дівчина чесно розповіла про свої провали та їх причини. Так, важливою подією і поштовхом до розвитку для неї стало звільнення з попередньої роботи в ресторані «Fish&Pussycat Sushi Bar» в центрі Києва.
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"Тому що зрозуміла, що мені більше нічого дати цьому місцю. Це нечесно. Так, я придумаю, зроблю, але, якщо я цим не горю, це не щиро і без любові, то там немає майбутнього. Для мене важливо, щоб я горіла!", - поділилася Елеонора.
Зараз вона працює шеф-кухарем нового ресторану Володимира Ярославського, одного з суддів проєкту.
Згадуючи про найскладніше в шоу, Елеонора розповіла про емоційне вигорання.
"Коли пішов Льоня, мене це прям вибило і добило... тому що там була прямо низка - пішла Ліда, пішов Нужний, Льоня... І в якийсь момент я зрозуміла, що я наступна. Якось все йшло по ланцюжку... до бабки не ходи - збирай валізи". - поділилася дівчина.
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