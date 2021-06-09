Співачка Злата Огневич, героїня "Холостячки-2", показала, як пройшли зйомки першого ефіру і знайомства з учасниками

Вчора стало відомо, що Злата нарешті приступила до зйомок другого сезону романтичного шоу, більш того, в Instagram на своїй сторінці зірка навіть опублікувала кілька кадрів після побачень з учасниками. Як виявилося, деяким вже вдалося привернути увагу співачки.

На зйомках щаслива зірка з'явилася в акуратному маленькому платті з мереживами мінімальної довжини, а зачіска зі звичайними локонами, злегка завитими в кучері, тільки доповнила світлий лук Злати.

"Ох і гарячий буде сезон 🔥 це найпрекрасніше літо!!!» - не стала ховати емоції Огневич, яка була дуже рада старту проекту. Правда, побачити його шанувальники зможуть лише восени, всю інформацію зірка буде тримати в секреті.

"🤗Вже відчуваю як пече ❤; яка красива 😍; ти моя холостячка улюблена; з нетерпінням чекаємо прем'єри 😍; і це ж тільки початок! Впевнена все буде неймовірно і фантастично прекрасно! Удачі Вам Златочка🤞 😃; плаття🔥; відчуваю, буде заруба серед мужиків, така красуня😍; відведуть красуню!!!!😢 ; Гарна, а за спиною конкурентка😂?; Буде гаряче ! ☄️».

Злата в коментарі після зйомок на торжовому вечорі, розповіла, що перед початком проекту дуже хвилювалася. Передчувала першу вечірку, уявляла, як все пройде, але реальність перевершила всі її очікування, у неї навіть з'явився фаворит:

"Кожна людина змогла мене здивувати. Всі учасники харизматичні, цікаві. Вони прочитали мої інтерв'ю, вивчили біографію, дізналися, що я люблю. Багатьом вдалося натиснути на потаємні кнопочки моєї душі.

Ніколи не подумала б, що за один вечір я зможу політати на вертольоті, погладити коня, побувати на концерті і навіть пірнути на дно океану по перлину! Відкрию секрет: перший електричний розряд стався. Я змогла відпустити себе і прислухатися до серця" - розповіла чесно Злата.

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