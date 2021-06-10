Шанувальники із захватом стежать за співаком Олегом Винником, вишукуючи нові дані про його особисте життя

Як відомо, 47-річний "улюбленець вовчиць" не поширюється на публіці про свій сімейний стан. Тим часом, фанати вже давно приписують Виннику подружні стосунки з його бек-вокалісткою Таюне (Таїсією Сватко), що супроводжує артиста під час гастролей і виступає поруч з ним на всіх концертах. Більш того, подейкують, що у пари є дорослий син Юліан, який живе і навчається в Німеччині.

47-річна Таюне, так само як і Олег Анатолійович, приховує своє особисте життя, але тим не менш частенько стає об'єктом пильної уваги "вовчиць". На одній з її фан-сторінок в Instagram опублікували нову відеонарізку, в якій показали різні фрагменти виступів і закулісні кадри, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Наша улюблена Квіточка Таюне! ❤️ #олегвинник #вінніктолюбов❤️ #таюне #таїсіясватко #кохана", - йдеться в підписі.

Користувачі з ентузіазмом кинулися обговорювати побачене:

"Наша улюблена принцеса💐"

"дуже красива жінка, супер фото, клас❤️❤️❤️"

"Це точно наша улюблена квіточка, неймовірна ніжна пташечка"

"Моя улюблена пісня ❤ ️😍😘 А відео 🔥 🔥 🔥 👏"

"Вашому коханню немає перешкод, так тримати!!!"

Раніше ми розповідали, шанувальники Таюне невпинно захоплюються талантом блондинки. Нещодавно в Мережі з'явилися кадри з її виступу. Співачка постала в кокетливій міні-сукні з блискучою спідницею.

"Більше не дзвони, серце моє зайняте, час не тягни, наглухо все замкнено", - співала зі сцени" дружина " Винника.

Нагадаємо, Олег Винник, вийшовши на сцену з "таємною дружиною", підкорив романтичним жестом: "як це мило".

Як повідомляла Politeka, Олег Винник змусив серця " вовчиць "битися частіше, кадри флірту:"Думала, він поцілує".

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