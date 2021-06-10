Фронтвумен Go_A Катя Павленко зізналася, чому мало не зірвала виступ у Роттердамі на "Євробаченні"

Як передає Politeka.net, 32-річна вокалістка розповіла ведучій "Світського життя" Каті Осадчій подробиці НП, що сталася напередодні її головного тріумфу. Відповідне відео опубліковано на YouTubе.

Павленко перехворіла коронавірусом у вересні 2020 року. Дівчина знову відчула нездужання вже в Роттердамі перед першим півфіналом. Про симптоми хвороби команда "Євробачення" не повідомляла, але у співачки оперативно взяли тест на коронавірус і відправили на самоізоляцію. Через добу Катя отримала негативний результат і продовжила лікування. На першому півфіналі вона вразила всю Європу і легко потрапила у фінал конкурсу.

Солістка Go_A розповіла про свої переживання, поки чекала результати тесту:

"Була підозра, було дуже страшно, тому що ми дуже довго до цього готувалися. У вересні місяці я вже хворіла коронавірусом, і симптоми були дуже схожі. Тому я дуже злякалася і було дуже страшно від того, що історія може ось так закінчитися. Але коли прийшов негативний тест, то я стрибала на ліжку і навіть забула, що мені погано", – поділилася Павленко.

Відзначимо, група Go_A зараз на піку слави. Катя активно користується успіхом, даючи інтерв'ю, концерти і беручи участь в різних фотосесіях. Так, у своєму новому пості в Instagram дівчина поділилася незвичайним кадром, на якому постала в закритій чорній сукні. Катя позувала в профіль, прикривши обличчя чубчиком і великими окулярами.

"Люблю ходити в гості до @vyacheslav_balackiy. Він робить мене красивою, а потім фотографує", - підписала вона фото.

Нагадаємо, що рідна людина виставила солістку "Go_A" з мамою за двері, подробиці: "Вимітайтеся звідси"

Як повідомляла Politeka, українці go_a порвали зал "Євробачення", кадри і подробиці тріумфу: "Європа коронувала свою королеву"

Також Politeka писала, що солістка Go_A Павленко розповіла про поцілунок з переможцем "Євробачення" і закулісся: "було весело"