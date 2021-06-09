Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік своєї колеги Наді Дорофєєвої, показав, як проводить час

Артист не тільки добре співає, але також володіє відмінним почуттям гумору, пише Politeka.net. На сторінці в Instagram співак часто жартує, і цей раз не став винятком.

Володимир опублікував фото, на якому позує сидячи на табуретці біля сірої стіни, а поруч стояв невідомий чоловік.

"Просто посиджу тут. Пообговорюю вас. Хто наркоман, хто повія)))) все знаю)", - написав Дантес.

За три години публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Це ж Вадим Олійник праворуч? У вас реюніон?!", "Так так так🧐 цікаво хто!!!!!", "Ласкаво просимо в Запоріжжі🙌", "судячи з фотографії обговорює нас тільки чоловік, який біля тебе"," рідні краї 😅", " Справа дружбан ?)) ", "ВОВ) ви такий класний) прям милаха))", "Шедеврально", "блін, ти такий кадр", "шкарпетки модняві" ," до ворожки не ходи)))", " кожен раз коли бачу його сидячим, завжди бачу його в цій позі)😍", "Надя вигнала тебе так??",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Володимир Дантес займається співом з раннього дитинства. Подорослішавши, він закінчив музично-педагогічне училище і отримав спеціальність педагога з вокалу. Однак батьки порадили отримати більш перспективну професію, тому Дантес також закінчив політехнічний інститут за спеціальністю "фінансове управління бізнесом".

Все ж музика притягувала Володимира більше саме тому він взяв участь у "Фабриці зірок-2", після чого отримав величезну популярність.

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