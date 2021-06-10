Актриса і співачка Дженніфер Лопес під час прогулянки перед тренуванням спантеличила вибором вбрання

Навколо популярної виконавиці не вщухає галас, викликаний її розставанням з Алексом Родрігесом і можливим початком нових відносин з колишнім коханим Беном Аффлеком. В цей же час сама Лопес не забуває приділяти увагу своїм проектам, готується до концертів і показує свою косметику.

Запустивши власну лінійку по догляду за шкірою, зірка почала все частіше з'являтися на вулиці між тренуваннями. Займаючись навіть у свята, Лопес бажає довести: навіть в 51 рік можна виглядати добре. Проте, не завжди її любов до трендового одягу і спортивних образів грає на руку.

«51-річна Дженніфер Лопес поспішає на тренування в Лос-Анджелесі», - сказано під фото, представленими в Instagram.

Саме ці кадри збентежили аудиторію, адже артистка в малинових лосинах і вільній майці виглядала не особливо привабливо:

"Сильно лосинки натягнула 🙈; лосини сидять нормально, це вже просто звисає🙈; в такому віці показувати це саме в лосинах, вже поганий тон)) туніка їй тут не завадила б) а так вогонь тітка!; А вона фору дасть 20-ти річним)); валізу на коротких ніжках; якби не написали, що це вона, то можна було б подумати, що це звичайна тітка в пом'ятої футболці...; Пора б їй вже Змінити стиль одягу; вона душу дияволу продала,чи що ?».

Проте, далеко не всегла Лопес виглядає провально. Зазвичай навіть на прогулянці Дженніфер здатна довести, що вона в принципі добре стежить за собою. Своїм тілом Лопес одержима давно, тому і слід ряду правил по догляду. Як помічає артистка, на тренування треба ходити з пляшкою води і після занять не можна забувати про харчування організму.

На серії недавніх кадрів видно, що і без майки артистка дуже спокуслива в простому топі і бриджах. Причому прес Лопес навіть не приховує, заради таких форм вона тренується навіть у свята і ще ходить додатково на танці.

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