Репер Позитив, екс-учасник дуету з Надею Дорофєєвою "Время и Стекло", збентежив заявою

32-річний артист поділився планами на майбутнє в інтерв'ю YouTube-каналу

DOROTYE, передає Politeka.net. Як відомо, група "Время и Стекло" розпалася в 2020-му році після десяти років існування. Дорофєєва відразу ж кинулася у вир сольної кар'єри, випустивши дебютний міні-альбом Dofamin і нещодавно давши перший великий концерт у Києві.

Позитив (Олексій Завгородній) в цей час займався особистим життям. Співак нещодавно розлучився з дружиною Анною після 13 років шлюбу. Розставання пройшло на мирній ноті: ні екс-дружина, ні сам репер не відгукуються один про одного погано, зберігши взаємоповагу. Зараз Олексій сповнений ідей на майбутнє з приводу сольного проєкту.

Ведуча YouTube-каналу поцікавилася в артиста, чи є у нього вже якісь напрацювання.

"Начерків мільйон... За часів Дорофєєвої і "Время и Стекло" ніхто нічого з цього не слухав... Я це все робив нишком. Писав музику, робив якісь фішки, начерки... близько 30 демок є, тому у нас зараз завдання, вибрати найбільш конкретні, круті, які можуть показати мене, як окремого артиста, креативника і особистість", - повідомив він.

Що стосується стилю "нового Позитиву", то тут фанатів теж чекає сюрприз.

"Время и Стекло" це завжди була група, де музику писав я і писав Потап слова, але стиль завжди виходив від мене... Це буде приблизно схоже на те, що було у групи "Время и Стекло", але з невеликою "родзинкою", - заінтригував Олексій.

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