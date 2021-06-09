Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова поділилася радісною новиною з чоловіком в Instagram
Даша і Микита після шоу почали активно вести свої сторінки в Instagram, тому більшість кадрів з життя вони супроводжують своїми зауваженнями, роздумами про життя і просто радісними моментами.
Одним із щасливих моментів стало придбання машини, яку вони з Микитою чекали, спеціально до народження сина. Вже через п'ять тижнів їх дитина повинна з'явитися на світ, тому пара не тільки готує будинок, але ще і взяла сімейний автомобіль.
"Сім місяців очікування і ось.. Вона у нас🔥2021 року. Тільки з салону. Зроблена під замовлення. Незважаючи на те, що сталося маленьке непорозуміння і салон машини виявився чорний, а не бежевий, який я дуже хотіла — це навіть на краще 🤍» - написала Даша.
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Шанувальники пораділи за пару: "вітаю, це кайф-кайф-кайф; Юхууу! Поздоровляю! 🔥 ; Колір салону подвійно оцініть після народження сина)); вітаємо вас🔥; вітаю!!!!🔥 ; Хлопці, ви молодці поздрав вітаю 🥳; нехай машина прослужить вам довго🔥; Супер!!! Вітати👏».
Також раніше Даша поділилася секретом щасливих стосунків-і це, на її думку, любов. "Побудувати міцні відносини-завдання не з легких. Потрібно відчувати свою кохану людину і бути з ним на одній хвилі. Але це зовсім не означає, що потрібно збігатися на всі 100%. Мабуть, є два найпопулярніших думки про відносини.
Хтось вважає, що притягуються протилежності. Решта топлять за збіг по всіх фронтах. У нас з Микитою цілковитий симбіоз, який тільки посилюється. Кайфові, зрілі і гармонійні відносини будуються на великій любові. А вона у всіх різна, незрозуміла одним, але відгукується в серцях інших", - написала Квіткова.
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