Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова поділилася радісною новиною з чоловіком в Instagram

Даша і Микита після шоу почали активно вести свої сторінки в Instagram, тому більшість кадрів з життя вони супроводжують своїми зауваженнями, роздумами про життя і просто радісними моментами.

Одним із щасливих моментів стало придбання машини, яку вони з Микитою чекали, спеціально до народження сина. Вже через п'ять тижнів їх дитина повинна з'явитися на світ, тому пара не тільки готує будинок, але ще і взяла сімейний автомобіль.

"Сім місяців очікування і ось.. Вона у нас🔥2021 року. Тільки з салону. Зроблена під замовлення. Незважаючи на те, що сталося маленьке непорозуміння і салон машини виявився чорний, а не бежевий, який я дуже хотіла — це навіть на краще 🤍» - написала Даша.

Шанувальники пораділи за пару: "вітаю, це кайф-кайф-кайф; Юхууу! Поздоровляю! 🔥 ; Колір салону подвійно оцініть після народження сина)); вітаємо вас🔥; вітаю!!!!🔥 ; Хлопці, ви молодці поздрав вітаю 🥳; нехай машина прослужить вам довго🔥; Супер!!! Вітати👏».

Також раніше Даша поділилася секретом щасливих стосунків-і це, на її думку, любов. "Побудувати міцні відносини-завдання не з легких. Потрібно відчувати свою кохану людину і бути з ним на одній хвилі. Але це зовсім не означає, що потрібно збігатися на всі 100%. Мабуть, є два найпопулярніших думки про відносини.

Хтось вважає, що притягуються протилежності. Решта топлять за збіг по всіх фронтах. У нас з Микитою цілковитий симбіоз, який тільки посилюється. Кайфові, зрілі і гармонійні відносини будуються на великій любові. А вона у всіх різна, незрозуміла одним, але відгукується в серцях інших", - написала Квіткова.

Нагадавши, Вагітна дружина "Холостяка" Добриніна розкрила їх різницю у віці, цифра вражає:"ще та парочка".

Як повідомляла Politeka, Вагітна дружина "Холостяка" Добриніна в чорному боді пристрасно притулилася до чоловіка: "не ревнуєте?".

Також Politeka писала, Вагітна дружина " Холостяка "Добриніна відповіла на критику зайвої ваги:" я була на дієтах, але...".